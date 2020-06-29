عبر تطبيق zoom.. تعرف على تفاصيل دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس ، إن المركز ينظم دورة دورة التخطيط الاستراتيجي بدءا من اليوم19 يوليو بإشراف مركز تعليم الكبار بالتعاون مع المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب.





وأضاف "السعيد" لـ "صدي البلد"، أن مدة الدورة 4 أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) في الفترة من 19 يوليو إلى 22 يوليو، بإجمالي عدد ساعات (21 ساعة) شاملة ساعات التدريب والتكليفات والواجبات اليومية.









وأشار السعيد إلى أن الدورة لها عدة مميزات وهي أن يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة و المركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب #ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح بعد اجتياز الاختبار التحريري إلكترونيًا بالاضافة الي إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية برسوم إضافية.





وأوضح أن الدورة سوف تعقد الدورة عن بعد (Online) عبر برنامج ZOOM علي يقدم الدورة الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد، والدكتور إسلام السعيد وللحجز والاستعلام (موبايل أو واتساب): 01110850322 / 01000395272.





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أشار الي أهمية مركز تعليم الكبار والدور الذي تقوم به الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبخاصة مجال تعليم الكبار ومحو الأمية بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة العمل التطوعي ومزيد من الاهتمام بإعداد معلم متخصص في تعليم الكبار.





تابع السعيد إن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.