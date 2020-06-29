قفزة قياسية.. 44.3٪ زيادة فى عقود شراء المساكن بأمريكا خلال مايو

سجلت عقود شراء المساكن القائمة في أمريكا قفزة قياسية في مايو مما يشير إلى بداية تحول لسوق الإسكان بعد أن تضررت بشدة مع بقية قطاعات الاقتصاد من جائحة كوفيد-19 .
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، قفز بنسبة 44.3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات في 2001.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتعافى عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 18.9 بالمئة في مايو أيار. وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات المساكن القائمة 5.1 بالمئة.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة الشهر الماضي، قفز بنسبة 44.3 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات في 2001.
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ومع هذا مازالت المبيعات منخفضة 10.6 بالمئة عن مستواها في فبراير قبل إغلاق الشركات في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوياتها في 12.5 عام خلال يناير
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوياتها في 12.5 عام خلال يناير
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوياتها في 12.5 عام خلال يناير
مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوياتها في 12.5 عام خلال يناير
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تتعافى عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو اثنين، بنسبة 18.9 بالمئة في مايو أيار. وعلى أساس سنوي انخفضت مبيعات المساكن القائمة 5.1 بالمئة.