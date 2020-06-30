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برلمان

بمرحلة ما قبل الجامعة.. برلماني يدعو لاستغلال أزمة كورونا في نشر التعليم المدمج

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، أهمية التعليم الإلكتروني وتوسيع التكنولوجيا، واستغلال ما فرضته علينا أزمة فيروس كورونا. 

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه رغم ذلك "يجب إدراك أهمية أن يكون التعليم مدمج يجمع بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، خاصة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كل الدول تقوم على التعليم المدمج، وهو ما يجب علينا أن نسير عليه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم، وذلك بالتنسيق المشترك بين وزارتي التعليم والاتصالات، مع استخلاص وتقييم الدروس المستفادة في هذا الإطار من التعامل مع تجربة جائحة كورونا، وما فرضته من اللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم.
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