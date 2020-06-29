ربنا نصرنا عليهم.. أشرف زكي: نزلت أنا وروجينا ميدان التحرير في 30 يونيو لإسقاط الإخوان.. فيديو

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن كواليس مشاركته وزوجته في ثورة 30 يونيو.





وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، " شاركت في تظاهرات ثورة 30 يونيو، والفنانون لعبوا دورا هاما في ثورة 30 يونيو ".





وتابع أشرف زكي " نزلت أنا وزوجتى روجينا ميدان التحرير في ثورة 30 يونيو، وطالبنا بإسقاط الإخوان".





وأكد أشرف زكي "ربنا نصرنا على الإخوان واستعدنا مصر مرة أخرى منهم".





واستطرد أشرف زكي "كان لي صديقة تقطن في ميدان التحرير وتواصلت معي وقالت لي إن الإخوان قبل ثورة 30 يونيو دخلوا شقتها ووضعوا بها متاريس وأسلحة".



