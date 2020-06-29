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أخبار العالم

جلسة سد النهضة.. أمريكا: يجب تقديم تنازلات.. وعلى الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن  خلال الجلسة الخاصة بسد النهضة إنه يجب على الاتحاد الأفريقي  المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن سد النهضة.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراق إلى التعاون من أجل حل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وتابعت أن الولايات المتحدة ساعدت  في تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة، معربة عن أمل واشنطن في التوصل لاتفاق  بين مصر وإثيوبيا والسودان، داعية الدول الثلاث إلى تقديم المزيد من التنازلات لإنجاح المفاوضات

وأشارت إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
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