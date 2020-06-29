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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية يعلن تفعيل رقم الحساب الدولي IBAN

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:19 م
ماجد فهمي
ماجد فهمي
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محمد يحيي
أعلن بنك التنمية الصناعية على صفحتة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام عن إطلاقه لخدمة رقم الحساب الدولي IBAN  وذلك تطبيقًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الخدمة فى مصر .

قال ماجد فهمي، رئيس البنك،في تصريحات له اليوم،إن  فكرة استخدام  رقم الحساب الدولي IBAN، جاءت بغرض تسهيل المدفوعات داخل الاتحاد الأوروبي ولكن التنسيق كان مرن بدرجة كافية  ليطبق عالميًا، معتبرا أنه تنظيم رقمي لحسابات العملاء في القطاع المصرفي طبقا لمعايير عالمية .

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أضاف أن "آيبـان"  يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية للعملاء وذلك لتماثل طول عدد خانات أرقام الحسابات مع بعضها البعض في أي مكان في العالم، وكذلك لسهولة قراءته والتعامل معه بشكل آلي، كما  يسهل على البنك المرسل التأكد من صحة رقم حساب المستفيد وذلك تجنبًا لعملية إعادة الحوالات ذات أرقام الحسابات الخاطئة والتي تتطلب الكثير من الجهد والوقت لتصحيحها.

يذكر أن الخدمة الجديدة تم تطبيقها فى البنك منذ إعلان البنك المركزي المصري لقرار تطبيق الخدمة وذلك لتسهيل خدمات التحويل على عملاء البنك وتفادي أي أخطاء أثناء عملية التحويل داخليًا وخارجيًا .

حيث جاءت هذه الخدمة لمواكبة أحدث أنظمة المدفوعات العالمية, فقد تم إنشاء هذا الرقم الدولي الموحد للحساب البنكي ليكون معروفا لدى جميع البنوك المحلية و الدولية ،  ويدل هذا الرقم" آيبان" على رقم الحساب البنكي , وفى نفس الوقت لا يعتبر رقم حساب بنكي جديد.


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