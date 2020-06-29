التفاصيل الكاملة لاعتداء أسرة مريضة بـ كورونا على أطباء بمستشفى كفر الشيخ العام

شهد مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، واقعة مؤسفة، حين أقدم أسرة مريضة مصابة ب فيروس كورونا بالتعدي على الطاقم الطبي بالمستشفى بالسب والشتم والضرب، معتقدين تأخر الطاقم الطبي في إتمام عملية الولادة الخاصة بها.





بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لقسم أول شرطة كفر الشيخ، من الدكتور عبد المنعم حسن، طبيب باطنة، ونائب إداري بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد حمادة، طبيب نساء وتوليد، وعيد محمد فرد أمن خاص بالمستشفى، بقيام أسرة مريضة بالتعدي بالضرب والشتم والسب عليهم.





وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أنه جرى حجز "هـ.م" 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، بالمستشفى العام، للاشتباه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى أخذ مسحة لها، وتأكد إيجابية إصابتها عقب ظهور نتيجة التحليل.





وتابعت المصادر، أنه أثناء إنهاء إجراءات نقلها إلى مستشفى العزل ببلطيم، شعرت بآلام وضع، وأثناء التجهيز لعملية الولادة، قام عم المريضة ويدعى "ع.ا" 50 سنة، مدرس، وشقيقه "ا.ا" 43 سنة، مؤهل متوسط، وخالها "م.ف" 55 سنة مؤهل متوسط، بالتعدي بالشتم والضرب والسب على الطاقم الطبي وأحد أفراد الأمن الخاص بالمستشفى.





وانتقل على الفور، العميد محمود الكموني، مأمور قسم شرطة أول كفر الشيخ، والرائد سعد الليبيشي، رئيس المباحث إلى المستشفى، وجرى ضبط المتهمين، واصطحابهم إلى قسم الشرطة، والسيطرة على الموقف، وتبين أن المتهمين أقدموا بالضرب والشتم على الطاقم الطبي اعتقادًا منهم على وجود تقصير وإهمال من الطاقم الطبي والمستشفى.



