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مندوب الدومينيكان لدى مجلس الأمن: الحوار والتفاوض المباشر الحل الأمثل لمشكلة سد النهضة .. فيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:12 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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محمود محسن
أكد مندوب الدومينيكان لدى مجلس الأمن أن الطريقة الأمثل لحل مشكلة سد النهضة للدول الثلاث هو الحوار والتفاوض المباشر من أجل التشجيع والوصول لحل.

وأضاف مندوب الدومينيكان أنه لا ينبغي على أى دولة اتخاذ خطوات أحادية توصل إلى خطر على الدول الأخرى، مشيرا إلى أننا نشجع على الحوار البناء والذي يؤدى إلى فائدة ومنافع مشتركة للجميع.

وتابع  مندوب الدومينيكان لدى مجلس الأمن أنه بكل إيمان عميق وبكل صدق وإخلاص سنسعى للتوصل إلى الحل الأمثل ونحن على استعداد لهذا الحوار.

وأشار  مندوب الدومينيكان نحن نتفهم قلق كل دولة ونعمل على إيجاد آلية لحل مثالي، وأيضا نستطيع من خلال هذا التواصل دعم الجهود التي بذلت والوصول لحل نهائي.

وقال مندوب الدومينيكان لدى مجلس الأمن أنه يجب على كل طرف توخى الجوانب القانونية والشرغية فى التعامل مع هذه المسالة ونأخذ فى اعتبارنا الجهود التي بذلت الفترة الماضية 
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