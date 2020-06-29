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رياضة

21 إصابة.. كورونا تخترق أندية الدوري المصري قبل استئناف البطولة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:42 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
لا صوت يعلو حاليا داخل أندية الدوري المصري سوى أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد استعدادا لـ استئناف بطولة الدوري المصري أواخر شهر يوليو المقبل.

وأجرت معظم أندية الدوري المصري، المسحة الطبية الاولي والثانية للكشف عن فيروس كورونا خلال الفترة الحاليه استعدادا لـ بدء التدريبات الجماعية لاستئناف الدوري المصري.

وكشفت المسحات عن وجود 21 اصابة بفيروس كورونا بين لاعبي واداري فرق الدوري المصري ومن المقرر ان يتم عزل المصابين في المنزل وفي حال تطورت الاعراض سيتم توفير سرير في احد مستشفيات العزل.

جاءت الإصابات على النحو التالي : 5 فى صفوف فريق طنطا و4 بفريق حرس الحدود ولاعب واحد فى أندية كل من طلائع الجيش ووادى دجلة وأسوان والمقاولون والجونة، إضافة إلى 5 لاعبين من إنبي ولاعبان في الاتحاد السكندري.

وجرى عقب الإعلان عن إيجابية العينات لـ 21 لاعبا واداريا وعاملا فى صفوف أندية الدورى المحلى عزل العناصر المصابة فى المنزل والإشراف على تلقيها بروتوكول العلاج.

وكان محمد سلطان رئيس اللجنه الطبية في اتحاد الكرة صرح منذ عدة ايام ان عدد المصابين متوقع وبسيط وسيتم عزل المصابين منزليا نظرا لان الاعراض بسيطة وغير مقلقه حتى الآن.
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