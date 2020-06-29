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ساحة رأي

إبراهيم رضوان يكتب : باقة ورد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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- لست أدري لماذا نتفوق على العالم في جلد الذات ، لست أدري لماذا لا نوجه باقة ورد أو كلمة طيبة  لكل مجتهد على أرض هذا الوطن ، لكل من يرسم البهجة في نفوس الناس ، لكل من يمد يد العون للمحتاجين ، لكل من يحل مشاكل المواطنين ، لكل من يفتح قلبه قبل مكتبه ، ما أحوجنا الي هؤلاء قدوة لنا ولأبنائنا ، ووطننا مليء بهذه الشخصيات الطيبة رجالا ونساء ..


- لا يمكن أن يمر تكليف وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، للدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى عزل العجمي النموذجي، بتولي مهام وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية دون إشارة منا أو التفات ، فالدكتورة ميرفت السيد أثبتت للعالم أجمع أن مصر بها سيدات مخلصات ، سيدات يشار اليهن بالبنان ، سيدات من نوع خاص ، فقد أكدت للعالم أن الفريق الطبي المصري على قدر المسئولية في مواجهة الجائحة التي تهدد البشرية، ويكفيها أنها جهزت مستشفى العزل بالعجمي في 6 أيام، حيث تم تحويل جميع الأقسام من حضانات وعمليات وداخلي وطوارئ ومناظير وقلب إلى 140 سرير عناية مركزة متوسطة، و60 سرير عناية متقدمة وحرجة ، هذه السيدة ظلت تعمل لأكثر من 100 يوم داخل المستشفى ، تقاتل هي وفريقها هذا الوحش الكاسر ، لم تر عائلتها ولا أبناءها إلا عن طريق "الهاتف" ، الف تحية لهذه السيدة ، التي أثبتت حقا أنها تنتمي لـ"الجيش الأبيض " ، انها أصغر مديرة ، وأصغر وكيلة ، وأشطر طبيبة .. 


- المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة كهرباء محافظة البحيرة ، رجل والرجال قليل ـ كما يقولون ـ  مسئول بدرجة إنسان ، مكتبه مفتوح خلال ساعات العمل ، وقلبه مفتوح 24 ساعة ، يحل مشاكل الناس بحب وأريحية ، يساعده في ذلك الرجل ذو الوجه المبتسم والقلب الأبيض المهندس عادل هويدي رئيس القطاعات بالشركة ، إنهم يخدمون الناس في صمت ، لا ينتظرون حتى كلمة شكر ، يتاجرون مع الله ، ويعرفون قدر الوطن من خلال المسئوليات الملقاه على عواتقهم ، ينشرون النور في القرى المظلمة ، لا تمنعهم أوحال الشتاء ولا حر الصيف ، تحية لهم بقدر ما أسعدوا الناس وأناروا دروبهم .. 


- الدكتورة هدى شبل المشرفة على الوحدة العلاجية بالعيادة الشاملة بالمجمع النظرى بجامعة الإسكندرية ، سيدة من طراز خاص ، أخلاق رفيعة، وتربية راقية ، تتعامل مع المرضى سواء الطلاب أو الموظفين على أنهم من العائلة ، تقول دوما أنها في هذا الموقع وهذا المكان لخدمة المحتاج ، هذا الفكر الراقي انعكس إيجابا على العمل وإنتظامه داخل الوحدة التي تخدم المئات يوميا ، هذه السيدة الفاضلة نموذج مشرف آخر لجيش مصر الأبيض .. 


النماذح المشرفة كثيرة في بلادنا ، فلا داعي لجلد ذواتنا ، ومصر فيها "حاجات حلوة كثيرة " ، ولكننا للأسف لا نراها ، تعالوا نركز على الإيجابيات ، ونقدم لكل من يخدم الوطن والناس باقة ورد ، أو حتى كلمة طيبة ..
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