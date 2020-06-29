إثيوبيا تناقض نفسها: سد النهضة لا يمثل تهديدا أمنيا أو ضررا لـ مصر

قال المندوب الإثيوبي في مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة أزمة سد النهضة إن المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنته وتم الاتفاق على معظم القضايا العالقة في ملف سد النهضة.





وأعرب عن رفضه لمناقشة الأزمة في مجلس الأمن طالما أن المفاوضات لم تنته في ظل الاتحاد الإفريقي.





وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.





وتابع أن أديس أبابا تعتقد أنه من السهل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة قائلا:" لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم".





وواصل أن إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك، وأن لديها أهداف تنموية تسعى لتحقيقها جون إلحاق ضرر بمصر والسودان.





وواصل أن سد النهضة لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تهديدا أمنيا، وأنه تم بناؤه لمساعدة ملايين الإثيوبيين من دون إلحاق الضرر بأي طرف.



