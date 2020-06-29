AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا تناقض نفسها: سد النهضة لا يمثل تهديدا أمنيا أو ضررا لـ مصر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:59 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال المندوب الإثيوبي في مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة أزمة سد النهضة إن المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنته وتم الاتفاق على معظم القضايا العالقة في ملف سد النهضة.

وأعرب عن رفضه لمناقشة الأزمة في مجلس الأمن طالما أن المفاوضات لم تنته في ظل الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وتابع أن أديس أبابا تعتقد أنه من السهل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة قائلا:" لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم".

وواصل أن إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك، وأن لديها أهداف تنموية تسعى لتحقيقها جون إلحاق ضرر بمصر والسودان.

وواصل أن سد النهضة لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تهديدا أمنيا، وأنه تم بناؤه لمساعدة ملايين الإثيوبيين من دون إلحاق الضرر بأي طرف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشار مركز الأهرام للدراسات: لقاء وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا انتصار لجهود دبلوماسية القاهرة.. فيديو

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

تصعيد المفاوضات لمستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث.. مصر تواصل تحقيق المكاسب في ملف سد النهضة

خبير استراتيجي: فرص حل أزمة سد النهضة لا تزال متاحة قبل الانزلاق لصعوبة العودة للتفاوض

خبير سوداني: سد النهضة مبني على أراضينا

مصر تطرح الحل لأزمة سد النهضة وتتحدى إثيوبيا

ترشيحاتنا

رد غاضب من سامح شكري على ادعاءات مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن.. فيديو

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة