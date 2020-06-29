AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المقارنة بين الأوضاع.. وزير العدل: قبل 30 يونيو كانت الناس تموت في طوابير العيش.. والآن مفيش أزمة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:21 م
وزير العدل
وزير العدل
Advertisements
عادل نصار
قارن المستشار عمر مروان، وزير العدل، بين الأوضاع المستقرة والمتطورة التي تشهدها مصر الآن وما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو، متابعا "قبلها كانت الناس تموت فى طوابير العيش، أما الآن فلا توجد أزمة، ووضع مصر فى كافة القطاعات كان مضطربا.. كما أن قيادة الدولة آنذاك كانت فى صدام مع مؤسساتها الدستورية، حتى أنهم قسموا طوائف الشعب، اللى معاهم ده مميز، والباقى درجة تانية".

وأضاف "مروان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر الآن دولة جادة وتسير بقوة فى بناء مصر الجديدة، مؤكدا "مصر الآن تقوم على العلم والعمل مش الفهلوة والأوطنة".

وتابع وزير العدل، "قارن بين مصر الآن وقبل 7 سنوات، فستجد كما يرى أى منصف، أنها الآن دولة مؤسسات قوية، وستجد كل شيء محسوب، ولا يتخذ أمر بشكل عشوائى".

وشدد وزير العدل، على أن مصر كانت تعانى من العمليات الإرهابية وعملية الترويع التي مارسها البعض على الشعب المصري، ولكن الأوضاع الآن فى البلاد مختلفة تمامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

360 ساعة سياحة داخلية.. مصر تقود القطاع نحو الاستقرار والحجوزات لم تتخط 25%

وزير العدل يقرر عودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها

مستقبل وطن: «30 يونيو» ثورة شعب أراد الحياة.. وأطلقت مسيرة التنمية والتقدم

ترشيحاتنا

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة

أنباء عن الاعتزال ثم نفي .. القصة الكاملة لحقيقة ترك عبلة كامل التمثيل

مندوب جامعة الدول لدى الأمم المتحدة: كلمة بريطانيا حول ملف سد النهضة شديدة الأهمية

في حال عودة الدوري .. الأهلي يلاقي إنبي والزمالك مع المصري .. فيديو

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون

بالمايوه.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في حمام السباحة