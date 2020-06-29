المقارنة بين الأوضاع.. وزير العدل: قبل 30 يونيو كانت الناس تموت في طوابير العيش.. والآن مفيش أزمة

قارن المستشار عمر مروان ، وزير العدل، بين الأوضاع المستقرة والمتطورة التي تشهدها مصر الآن وما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو، متابعا "قبلها كانت الناس تموت فى طوابير العيش، أما الآن فلا توجد أزمة، ووضع مصر فى كافة القطاعات كان مضطربا.. كما أن قيادة الدولة آنذاك كانت فى صدام مع مؤسساتها الدستورية، حتى أنهم قسموا طوائف الشعب، اللى معاهم ده مميز، والباقى درجة تانية".





وأضاف " مروان " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر الآن دولة جادة وتسير بقوة فى بناء مصر الجديدة، مؤكدا "مصر الآن تقوم على العلم والعمل مش الفهلوة والأوطنة".





وتابع وزير العدل، "قارن بين مصر الآن وقبل 7 سنوات، فستجد كما يرى أى منصف، أنها الآن دولة مؤسسات قوية، وستجد كل شيء محسوب، ولا يتخذ أمر بشكل عشوائى".





وشدد وزير العدل، على أن مصر كانت تعانى من العمليات الإرهابية وعملية الترويع التي مارسها البعض على الشعب المصري، ولكن الأوضاع الآن فى البلاد مختلفة تمامًا.



