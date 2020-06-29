أخبار البرلمان.. لجنة الصحة تقر زيادة بدل المهن الطبية.. والأعلى للجامعات يكشف مصير العام الجديد في ظل كورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 29 يونيو:تأجيل امتحانات وعودة الجامعات.. 8 تصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كوروناصحة النواب توافق على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبيةالمرشد والممول والمخطط.. ثلاثي الدم في مواجهة المصريين بعد عزل مرسي خلال ثورة 30 يونيويصل إلى 1225 جنيها .. صحة البرلمان توافق على زيادة بدل مخاطر المهن الطبيةبشائر 2020..صرف علاوة دورية للموظفين وحافز إضافى يصل لـ 375 جنيها بعد غدبشرى سارة .. صرف 14 % علاوة سنوية لأصحاب المعاشات بعد غدزيادة تصل 160 جنيها.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد غدالنائب أحمد السجيني يتقدم ببلاغ ضد منتحل شخصيته للدعاية الانتخابية والنصب على المواطنين