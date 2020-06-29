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برلمان

أخبار البرلمان.. لجنة الصحة تقر زيادة بدل المهن الطبية.. والأعلى للجامعات يكشف مصير العام الجديد في ظل كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:23 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
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