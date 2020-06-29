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وزير العدل: التقاضي في المحاكم الاقتصادية سيكون إلكترونيًا من الألف إلى الياء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تنسق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير المحاكم والشهر العقارى، من خلال الميكنة والتحول الرقمى، الذى يهدف إلى التوسع الجغرافى والتكنولوجى من أجل تقديم الخدمات عن بعد، ويستطيع المواطن إتمام الإجراءات عبر الموبايل.

وأضاف "مروان " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا يتطلب وقتًا كبيرًا ولكننا نسير فيه الآن.

 وتابع:" الأمر سيستغرق بعض الوقت ونحن بدأنا التطوير والتحول الرقمى والرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم هذا التوجه".

ولفت وزير العدل إلى أن ميكنة المحاكم والتحول إلى الرقمى يهدف إلى إقامة الدعاوى عن بعد، لافتًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن بعض هذه الخدمات، كاشفًا عن أن الوزارة أجرت تجارب على التقاضى الرقمى فى المحاكم الاقتصادية. 

وتابع:" فى المحاكم الاقتصادية أجرينا تجارب على كافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضى من الألف إلى الياء إلكترونيًا".

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