رئيس الطائفة الإنجيلية: من الممكن أن يتم تمديد قرار تعليق الصلوات في هذه الحالة

أكد الدكتور القس إندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أنه من الممكن أن يتم تمديد قرار تعليق الصلوات في الكنائس حال استمرار مؤشر الإصابات في الصعود، حفاظا على صحة الإنسان وسلامته.





قال رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر – خلال ندوة التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن كورونا التى عقدت اليوم عبر تطبيق "زوم" – إن الإيمان مسئولية، نؤمن أن الشريعة في خدمة الإنسان، وليس العكس، وقرار فتح الكنائس يحكمنا فيه تداعيات المرض وانتشاره.





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وتابع أن قرار غلق الكنائس قرار صعب واستمراره أصعب، لكننا ملتزمين بصحة الناس، وباتجاهات الدولة، ونشعر بأهمية العودة للصلاة، مشيرا إلى أن الطائفة الإنجيلية سوف تجتمع يوم 6 يوليو المقبل، وإذا تغيرت الأوضاع سنفتح تدريجيًا، وإذا الأمر كما هو سوف نؤجل قرار فتح الكنائس، وكل كنائسنا ملتزمة بقرار الطائفة.





وأوضح الدكتور القس إندريه زكي أن المجموعة التي تقرر فتح الكنائس مكونة من 36 شخصا من المجلس الإنجيلي والمذاهب، وقيادات الكنيسة تضع في أولوياتها فكر الإنسان.





من جانبه، قال القس رفعت فتحي رئيس لجنة وضع خطة فتح الكنائس في الكنيسة الإنجيلية، إن أزمة كورونا جعلت هناك مبادرات مهمة في الكنائس للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن الكنيسة جزء من المجتمع، والمجتمع متغير دائمًا، ولابد للكنيسة أن يكون لها مرونة في التعامل مع كافة الأوضاع.