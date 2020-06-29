مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في انفجار بمنطقة كورين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل قائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني بمنطقة كورين، مجتبی میر شکار، في انفجار طريق زهدان - خاش





وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بأن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق البلاد.





ولفتت إلى أن الانفجار وقع بالقرب من قرية جلوجاه الواقعة في منطقة كورين على الطريق بين مدينتي زاهدان و خاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.





وأشارت الوكالة إلى احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي حيث تنشط في المنطقة المذكورة جماعة جيش العدل التي تصنفها إيران كمنظمة إرهابية.