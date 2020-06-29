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أخبار العالم

مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في انفجار بمنطقة كورين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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وكالات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل قائد قوات الباسيج  التابعة للحرس الثوري الإيراني بمنطقة كورين،  مجتبی میر شکار،  في انفجار طريق زهدان - خاش

وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بأن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق البلاد.

ولفتت إلى أن الانفجار وقع بالقرب من قرية جلوجاه الواقعة في منطقة كورين على الطريق بين مدينتي زاهدان و خاش، في إقليم سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.

وأشارت الوكالة إلى احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي حيث تنشط في المنطقة المذكورة جماعة جيش العدل التي تصنفها إيران كمنظمة إرهابية.
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