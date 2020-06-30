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وزير الاتصالات يكشف تفاصيل زيادة سرعة الإنترنت في مصر..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:33 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهة بخطة عاجلة بوزارة الاتصالات لرفع سرعة الانترنت في مصر في أواخر 2018.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن في بداية 2019 تم البدء في مشروع كلف الدولة 30 مليار جنية لتحسين سرعة الانترنت.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, أن في مطلع عام 2020 تم تزويد سرعة الانترنت ليصبح 30 ميجا بايت في كل ثانية وبهذا يكون تضاعف ب 6 مرات عن السابق وأصبحنا في المركز الثاني علي مستوي الشرق الاوسط في سرعة الإنترنت.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت,أن نحن في مرحلة ثانية لرفع كفاءة الانترنت في مصر وسيتم تنفيذ هذه المرحلة في النصف الثاني من هذا العام الجاري.

وأشار إلى أننا أصبحنا في الترتيب الثاني أفريقيا في جودة الانترنت بعد ان كان الترتيب الـ 40 في الاوقات السابقة.

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