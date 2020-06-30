ارتداء الكمامات.. الأب بطرس دانيال: سعداء بعودة الصلاة في الكنائس.. فيديو

قال الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إن الجميع تمنى عودة الصلاة في دور العبادة في الكنائس والمساجد.





وأضاف بطرس دانيال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "المترددون على الكنائس يتبعون الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ".





وتابع بطرس دانيال: "أوجه التحية إلى الرئيس السيسي الداعم لبناء الكنائس في كل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة".





وأكمل بطرس دانيال: " نحن سعداء باهتمام الرئيس السيسي ببناء الكنائس".



