أنا محظوظة.. يسرا: قدرت أوصل لقلوب الجماهير في مشهد دفن ابني بـ خيانة عهد

قالت الفنانة يسرا إنها محظوظة على مدار مسيرتها الفنية لأنها عملت مع نجوم ومخرجين كبار ، كاشفة عن أن سبب نجاح مسلسلها خيانة عهد هو المتابعة الدقيقة لكل مشهد ، ودعاء والدتها لها.





وأشارت "يسرا" في مداخلة عبر تطبيق " زووم " ببرنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث ، إلى أن مسلسل خيانة عهد كان بالنسبة لها يمثل عودة وروجوع .





وتابعت :"كنت مش عارفة إيه الي هيحصل ..وعندما تعامت مع الكاتب أحمد عادل وهي المرة الاولى، والمخرج، وقرأت السيناريو، استشعرت أن فيه ناس بتخاف عليا وبتحبني وعاوزين يقدمولي كل حاجة حلوة " .





وأعربت الفنانة يسرا أنها شعرت بسعادة بالغة في الحلقة 14 بالذات لانها شعرت بوجود روح والدتها معها قائلة " حسيت إن روح أمي محاوطاني في ولو نجحت في حياتي فهو بسبب رضا امي عليا ..خاصة في الحلقة 14 لما مات إبني في المسلسل ومشهد المشرحة والمدفن "

وتابعت قائلة " أنا وصلت لقلوب الناس في مشهد وفاة إبني في المسلسل؛ لاني مكنتش بمثل كنت حقيقية .. كنت موجوعه بجد ".





وكشفت يسرا عن أحد أسباب إنهيارها أن المدفن الذي تم فتحه في مسلسل خيانة عهد يشبه مقبرة أمها الراحلة ، معلقة :" " لدرجة أنه عندما فتحت المقبرة والتشابه بينها وبين مقبرة أمي مكنتش مصدقة وقلت أد كده هيا جمبي وحواليا".





وأكدت أن والدتها كل حياتها وكانت تمثل لها الابنة والاخت والصديقة بل أبنتها ايضًا ، مضيفة أنها عندما كانت تشعر بالضيق تزور أمها وتطلب منها أن تربت على كتفيها وتداعب شعرها.



