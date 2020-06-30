مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد قامت بدراسة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني من جميع جوانبه خلال الساعات القليلة الماضية .





وقالت المصادر إن هناك حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب ما يقوم المدرب السويسري من محاولات لتأجيل تحديد موقفه من تجديد التعاقد





وأضافت أن المدرب السويسري طلب مهلة جديدة لتجديد تعاقده بعد أن أخطر مسئولية بموافقة مبدئية .



