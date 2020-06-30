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رياضة

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد قامت بدراسة موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني من جميع جوانبه خلال الساعات القليلة الماضية .

وقالت المصادر إن هناك حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب ما يقوم المدرب السويسري من محاولات لتأجيل تحديد موقفه من تجديد التعاقد

وأضافت أن المدرب السويسري طلب مهلة جديدة لتجديد تعاقده بعد أن أخطر مسئولية بموافقة مبدئية .

واوضحت أن الإدارة قد وضعت سيناريو لعدم تجديد التعاقد وهو تولي مدرب وطني تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأجواء الصعبة التي تحيط بالعالم بسبب فيروس كورونا وصعوبة إستقدام مدير فني أجنبي في الوقت الحالي.
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