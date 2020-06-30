كنت زملكاوي وبقيت أهلاوي.. عبد الحميد حسن: جوزيه جابني الأهلي وأنا عندي 34 سنة

كشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن انتمائه الكروي بعدما انقسمت الجماهير حول زملكاويته.





وأوضح عبد الحميد حسن في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كنت زملكاوي في بداية الأمر، ولكني أصبحت أهلاويا بعد انضمامي للقلعة الحمراء بعد ذلك".





وتابع: "تألقت بشكل كبير والبرتغالي مانويل جوزيه ضمني الى صفوف الأهلي وأنا عندي 34 سنة.





وأكد عبدالحميد حسن، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي.