أهم الأخبار.. شكري أمام مجلس الأمن: تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يعرض الملايين في مصر والسودان للخطر.. وتصريحات نارية ترصد مصير الطلاب في ظل كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:













أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 412 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17951 حالة .













أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 412 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17951 حالة .













جاءت إفادة وزير الخارجية سامح شكري مساء، الاثنين، أمام مجلس الأمن، قوية جدًا، وصفها البعض بالخطاب التاريخي، وقدمت مصر مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بغرض منع إثيوبيا من ملء سد النهضة من دون اتفاق.













كشفت مصادر خاصة عن تطور جديد في ملف التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.













أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس والدة طفلة فيصل التي قلتها سباك وعامل وأذابا جثتها في مادة كاوية 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما اتهمها زوجها والد الطفلة بالزنا لعلاقتها غير الشرعية بالمتهم الأول.













أكد مصدر بالطاقم الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي أنها مازالت ترقد بالعناية المركزة، معتمدة على أنبوبة حنجرية، بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم.













قال مندوب دولة الصين بمجلس الأمن، إننا نضع أهمية بالغة على أزمة سد النهضة الأثيوبي، مضيفا أننا نتفهم تفهما كاملًا قلق الدول الثلاث بشأن الأزمة.













استعرض محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، خطة العام الدراسي الجديد للجامعات، فضلا عن الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها خلال امتحانات طلاب السنة النهائية ومصير الطلاب المغتربين والوافدين، بجانب عرض استراتيجية التعليم الهجين في ظل انتشار فيروس كورونا.













أدى الاثنين 165 ألف طالب/ طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، التي تبلغ 162 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1397 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.













أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن مصر أحرزت العديد من الإنجازات خلال الـ7 سنوات الماضية بما فيها تنفيذ خطة جريئة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات القومية الكبرى التي أنجزت في زمن قياسي، موضحا أن مصر شهدت تحسن في الظروف الأمنية والنجاحات الدبلوماسية مثل استعادة مكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بجانب الدور المصري المحوري في حل أزمات دول المنطقة.











