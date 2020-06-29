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أخبار البلد

سفير روسيا بالقاهرة: مصر أحرزت العديد من الإنجازات في الـ7 سنوات الماضية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن مصر أحرزت العديد من الإنجازات خلال الـ7 سنوات الماضية بما فيها تنفيذ خطة جريئة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات القومية الكبرى التي أنجزت في زمن قياسي، موضحا أن مصر شهدت تحسن في الظروف الأمنية والنجاحات الدبلوماسية مثل استعادة مكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي بجانب الدور المصري المحوري في حل أزمات دول المنطقة.


وأضاف السفير الروسي - في تصريح اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو نشرتها سفارة روسيا علي موقع الفيسبوك - أن أساس هذه الانطلاقة إرادة قوية للشعب المصري والقيادة البارزة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه ما جرى خلال هذه الفترة يضمن تطور مصر المستدام في المرحلة القادمة الطويلة الأمد ويفتح آفاقًا واسعة في المستقبل.


وأفاد بأن العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر خلال هذه الفترة اكتسبت زخما قويا وذلك بفضل توافق الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي على جعل هذه العلاقات شاملة واستراتيجية.


وقدم السفير الروسي التهنئة للشعب المصري الصديق، ومتمنيا له النجاح والتوفيق والازدهار.
 
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