امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. التعليم تعلن وفاة رئيس لجنة ونقل طالب و10 مراقبين للمستشفى

أدى اليوم 165 ألف طالب/ طالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2019 /2020، التي تبلغ 162 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1397 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.









وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه قد تم إبلاغ الغرفة بوفاة رئيس لجنة مدرسة قويسنا الثانوية الزراعية، فجر اليوم، وتم استبداله وتصعيد المراقب الأول رئيسًا للجنة، كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم الثاني، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 10 حالات من بين الملاحظين والمراقبين وحالة لطالب وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.