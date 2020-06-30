في عيد زواجهم الثالث.. فهرية أفجان تشارك متابعيها بصورة مع زوجها

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة من حفل زفافها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بفستان الزفاف الجذاب، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.





وارتدت فهرية أفجان في يوم زفافها بفستان كت باللون الأبيض المزين بالورود بذيل طويل للفستان، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.









ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة مميزة مع التزين بالورود الناعمة وهو ما يتناسب مع إطلالتها، وأبرز من رقة ونعومتها.





ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات الرقيقة، واكتفت بوضع الآي شادو باللون الكشميري الناعم والماسكرا، وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.





وأكملت فهرية أفجان إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث إنها قامت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها كعروس.



