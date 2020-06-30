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بحب مصر.. أحمد جمال: خدمت في صفوف القوات المسلحة خلال ثورة 2011.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 06:56 ص
المطرب أحمد جمال
المطرب أحمد جمال
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محمود محسن
أكد المطرب أحمد جمال انا كمواطن مصري أحب بلدي وخدمت في صفوف القوات المسلحة فى وقت صعب، وكان وقت الثورة فى عام 2011 واثرت فى شخصيتي الفنية.

وأضاف جمال خلال لقاء له عبر تطبيق skype  لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه  ، عملت اغانى في حب مصر وجيش مصر ومجموعة الأغاني "احنا مش بتوع حداد " و  "تحيا مصر"  قمت بعملها فى 2016 وتم عرضها فى عام 2016 أمام الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات.

وتابع المطرب أحمد جمال: بمجرد أن ظهر مسلسل الإختيار كنت من أول المتابعين لانني علمت أنه يتحدث عن البطل أحمد المنسي وبعد مرور 10 حلقات قمت بالتحضير لأغنية "احنا مش بتوع حداد" وبدأت في التنفيذ للأغنية.

وأشار أحمد جمال إلى اننا لم نكن نعلم اانا سنصور كليب أغنية "احمنا مش بتوع حداد" واتخذنا القرار وصورنا الأغنية خلال يومين وتم عرضها مع الحلقة 28 من مسلسل الإختيار.

وقال المطرب أحمد جمال أن كل المشارك فى تلك الأغنية قاموا بها بكل حب في الشهيد أحمد المنسي 
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