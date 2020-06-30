بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

حرصت الفنانة هنادى مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
ظهرت هنادى مهنا فى الصورة ببلوزة سوداء بسيطة غير مبالغ فيها، كما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، مما زاد من جمالها.
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لفتت هنادى مهنا الأنظار فى الصور بمكياجها الجذاب الذى ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها، كما تميز مكياجها بأنه متناسق مع لون بشرتها أيضا، وقد حمل المكياج توقع خبيرة التجميل راندا مجدى.
فاجأت هنادى مهنا متابعيها بلون شعر جديد من أنامل المصفف سامح الخولى، كما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، وقد نالت إطلالتها الجديدة إعجاب متابعيها على الإنستجرام.