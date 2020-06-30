AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 02:13 ص
هنادى مهنا
هنادى مهنا
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنادى مهنا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت هنادى مهنا فى الصورة ببلوزة سوداء بسيطة غير مبالغ فيها، كما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها، مما زاد من جمالها.

اقرأ إيضا..

لفتت هنادى مهنا الأنظار فى الصور بمكياجها الجذاب الذى ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها، كما تميز مكياجها بأنه متناسق مع لون بشرتها أيضا، وقد حمل المكياج توقع خبيرة التجميل راندا مجدى.

فاجأت هنادى مهنا متابعيها بلون شعر جديد من أنامل المصفف سامح الخولى، كما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، وقد نالت إطلالتها الجديدة إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

بجمبسوت جلد.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة..صور

بمكياج لافت.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور

مين أحلى.. ريم البارودي وزينة تتألقان في أحدث ظهور

بمكياج هادئ .. سمية الخشاب فى إطلالة جديدة على إنستجرام

بمكياج صاخب.. مى سليم تستعرض جمالها فى إطلالة جريئة

ترشيحاتنا

خطاب تاريخي .. وزير الخارجية أمام مجلس الأمن : تشغيل سد النهضة بشكل أحادي يعرض الملايين في مصر والسودان للخطر

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

مندوب إثيوبيا بمجلس الأمن يتهم مصر .. وسامح شكري يرد: نرفض وبشدة

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

محلل سياسي: تصريحات إثيوبيا أوضحت تعنتها أمام العالم.. فيديو

21 إصابة.. كورونا تخترق أندية الدوري المصري قبل استئناف البطولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون