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خلال عملية احتجاز المياه.. مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة: إثيوبيا ستواجه مشاكل كبيرة مع السد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:32 ص
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
أكد السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن الجلسة بمجرد انعقادها بمجلس الأمن؛ فإنه في حد ذاته يعتبر نقطة رئيسية للبدء في حل هذا الموضوع. 

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد،  أن الجانب المصري سيتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة غدًا حول ملف سد النهضة، منذ بداية المفاوضات، حتى يتم الكشف عن كافة التفاصيل.

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وتابع  المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحد:ة مصر تدرس مشروع قرار وهذا المشروع يتم تداوله بعدد من المشاورات واللجنة المشكلة من الجامعة العربية ستلتقى بالأمين العام للأمم المتحدة .

وأشار السفير ماجد عبدالفتاح إلى أن اثيوبيا ستواجه مشاكل كبيرة مع السد خلال عملية احتجاز المياه.

وقال المندوب الدائم لجامعة الدول العربية أن هناك دعما قويا من كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا، لموقف مصر في مجلس الأمن، مؤكدا أن ذلك يدل على نجاح مصر الذي حظت بدعم كبير من الدول في ملف سد النهضة.
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