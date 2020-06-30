الجبير: السعودية تعمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير أن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة، حاثًا المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، ومشددًا على أن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية مع وجود الحظر.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمشاركة الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.





وأوضح عادل الجبير أن الميليشيا الحوثية قامت بـ 1659 هجومًا على مدنيين في الممملكة العربية السعودية ، وأطلقت 318 صاروخًا باليستيًا إيراني الصنع والمنشأ، كما أطلقت 371 طيارة مسيرة ، و64 سفينة مسيرة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر, مبينًا أنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979 م قامت إيران باغتيال 360 شخصا في جميع أنحاء العالم, إذ تتعامل مع عصابات تروج المخدرات والإجرام في جميع أنحاء العالم, حيث صنفت الأمم المتحدة والعالم إيران كدولة داعمة للإرهاب, عادّا إياها الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في جميع أنحاء العالم.





واستعرض "الجبير"، جملة من الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والطيارات المسيرة والأسلحة التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، مؤكدًا العمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير الأسلحة ، ومشيرا إلى أن إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية بوجود الحظر ، وإذا رفع الحظر ستكون أكثر شراسة وأكثر عدوانية.









وشدد الجبير على حرص المملكة العربية السعودية على أمن المواطنين والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها ، وستبذل كل ما في وسعها وجهدها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده ، منوهًا بالمسؤولية الكبيرة على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التي توجب عليهم القيام بهذه المسؤولية ، وأن يردعوا إيران ويمنعوها من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية أو دعم الإرهاب سواء كان في أفغانستان أو اليمن أو الجزيرة العربية أو سوريا أو العراق أو في أي منطقة من مناطق العالم.









من جانبه أوضح الممثل الأمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك أنه ناقش خلال زيارته المملكة حظر الأسلحة على جمهورية إيران, وقال: "إن حظر الأسلحة الذي تم قبل 13 سنة لم يوقف نقل الأسلحة لإيران, ولكن كان سلاحًا فعالًا قانونيًا ودبلوماسيًا مما يمنع قدرة نقل إيران للأسلحة بشكل حرّ إلى حلفائها, مشيرًا إلى أن رفع الإيقاف سيجعل إيران تُحدّث أسلحتها الموجودة, وتحصل على أسلحة جديدة وحساسة قد تصدّرها إلى أذرعها في المنطقة, وزيادة القدرة الفعلية للأسلحة الموجودة لديها كالصواريخ, إضافة إلى تحديث القدرة البحرية وتشكيل تهديد أكبر للنقل البحري والملاحة الدولية.









وأكد هوك أن الولايات المتحدة ستضمن عدم حدوث ذلك حتى تغير إيران طريقتها, وتضمن عدم استهدافها لجيرانها, وإيقاف الهجمات التي تشنها في المنطقة, مبينًا أن حظر السلاح سيستمر وبدعم من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين, مشددًا على أن فشل هذا الحظر سيؤدي إلى انعدام الاستقرار وزيادة العنف .







