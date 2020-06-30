لم تكن البراكين.. كويكب فضائي وراء اختفاء الديناصورات

نشر علماء من جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة بريستول بحثا جديدا يفيد بأنهم قد استبعدوا أن أي نشاط بركاني كان مسئولا عن إختفاء الديناصورات من على الارض .
ويعتقد العلماء أن الديناصورات اختفت عن الأرض بسبب اصطدام كويكب بالأرض ، وليس نشاط بركاني كما يشاع ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .
نشر العلماء في بحثهم أن الكويكب، الذي ضرب الأرض في المنطقة القريبة من سواحل المكسيك قبل 66 مليون سنة تقريبا ، تسبب في قتل كل الدواب من الديناصورات أو بمعنى اكثر وضوحا انهى على الانواع التي تسير على الارض و لكن الديناصورات ذات الاجنحة ظلت على قيد الحياة .
لكن أشار بعض الباحثين في الدراسة التي نشروها إلى عشرات الآلاف من السنين من الانفجارات البركانية الكبيرة ربما كانت السبب الفعلي للإنقراض و أن اختفاء تلك الحيوانات نتج عن عدة عوامل و لكن البراكين لم تكن الضربة الأولى .
وأكد الباحثون أن ضربة الكويكب لكوكب الأرض كانت السبب الرئيسي في إنتهاء حياة تلك الحيوانات و أن البراكين كانت بمثابة شهادة وفاتهم .