لم تكن البراكين.. كويكب فضائي وراء اختفاء الديناصورات

ويعتقد العلماء أن الديناصورات اختفت عن الأرض بسبب اصطدام كويكب بالأرض ، وليس نشاط بركاني كما يشاع ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية .





نشر العلماء في بحثهم أن الكويكب، الذي ضرب الأرض في المنطقة القريبة من سواحل المكسيك قبل 66 مليون سنة تقريبا ، تسبب في قتل كل الدواب من الديناصورات أو بمعنى اكثر وضوحا انهى على الانواع التي تسير على الارض و لكن الديناصورات ذات الاجنحة ظلت على قيد الحياة .





لكن أشار بعض الباحثين في الدراسة التي نشروها إلى عشرات الآلاف من السنين من الانفجارات البركانية الكبيرة ربما كانت السبب الفعلي للإنقراض و أن اختفاء تلك الحيوانات نتج عن عدة عوامل و لكن البراكين لم تكن الضربة الأولى .