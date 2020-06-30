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منوعات

لم تكن البراكين.. كويكب فضائي وراء اختفاء الديناصورات

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نشر علماء من جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة بريستول بحثا جديدا يفيد بأنهم قد استبعدوا أن أي نشاط بركاني كان مسئولا عن إختفاء الديناصورات من على الارض . 

ويعتقد العلماء أن الديناصورات اختفت  عن الأرض بسبب اصطدام  كويكب بالأرض  ، وليس نشاط بركاني كما يشاع ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية . 

نشر العلماء في بحثهم أن الكويكب، الذي ضرب الأرض  في المنطقة القريبة من سواحل المكسيك قبل 66 مليون سنة تقريبا  ، تسبب في قتل كل الدواب من الديناصورات أو بمعنى اكثر وضوحا انهى على الانواع التي تسير على الارض و لكن الديناصورات ذات الاجنحة ظلت على قيد الحياة . 

لكن أشار بعض الباحثين في الدراسة التي نشروها إلى  عشرات الآلاف من السنين من الانفجارات البركانية الكبيرة ربما كانت السبب الفعلي للإنقراض و أن اختفاء تلك الحيوانات نتج عن عدة عوامل و لكن البراكين لم تكن الضربة الأولى . 

وأكد الباحثون أن ضربة الكويكب لكوكب الأرض كانت السبب الرئيسي في إنتهاء حياة تلك الحيوانات و أن البراكين كانت بمثابة شهادة وفاتهم . 
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