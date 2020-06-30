«تيزر» قلت أخونه لـ محمد محيي يحقق 200 ألف مشاهدة

، الذي أطلقه علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة وهي تعتبر ثالث أغنية يطلقها من ألبومه الجديد "بتاع زمان".

ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"، من إنتاج شركة "ميوزيك ريكورد" المملوكة لـ هيثم درديري، وتتولى توزيعه في الأسواق وعلى المتاجر الإلكترونية شركة "مزيكا"، ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية.





ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن.



