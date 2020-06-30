إعلامية كويتية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأمة عربية بأكملها من الضياع

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن ثورة الثلاثين من يونيو أنقذت مصر وأمة بأكملها من مخطط التقسيم بفضل إرادة قائدها وشعبها وجيشها، لافتة إلى أن العرب من الخليج إلى المحيط يقفون إجلالًا وإكبارًا لجيشها وشعبها العظيم.





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وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صورة الشعب المصري وهو فى الشوارع والميادين خروجًا على حكم الإخوان صورة لا يمكن نسيانها من الذاكرة، قائلة " كان لى الشرف أن شاركت فى ثورة الثلاثيين من يونيو ودافعت عن شعبها العظيم الذى علم العالم كله معنى الوطن الغالى وجيشها الباسل وكنت دائما أؤكد فى برامجى التلفزيونية أن مرسي لن يطول على الكرسي والإخوان لن يحكموا مصر".









ولفتت الرشيد، إلى مواقف الأشقاء فى المحن والأزمات، موضحة أن الكويت أول من ساندت ودعمت مصر ماديًا ومعنويًا فى ثورتها على حكم الإخوان الإرهابيين وتوالى الدعم من الدول الشقيقة الأخري كـ السعودية والإمارات والبحرين.









وعادت الرشيد، لتؤكد أن ثورة الثلاثين من يونيو علمت العالم التضحية من أجل الوطن وكيف يكون الحب والولاء والانتماء، مستذكرة موقفا لفلاحة مصرية بسيطة عندما قالت بكلمات مؤثرة دعتها تخصص مقالا عنها حمل عنوان" عظيمة يا مصر ياست الكل"، عندما قالت " ابنى مش هيكون أعز من مصر .. ابنى اجيب غيره ولو راحت مصر اجيبها منين.. مصر باقية ".









وأشارت فى الوقت ذاته إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو حكاية وطن كاد أن يضيع تم اختطافه وتدميره ونجحت الدولة المصرية وشعبها وقيادتها ببناءه من جديد على أسس قوية ومتينة أبهرت العالم فى وقت قياسي وعادت شمس مصر الذهبية على الساحة الدولية والعربية والإقليمية، فضلًا عن البناء والتعمير من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخرى.



