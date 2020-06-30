بسبب انتشار كورونا.. 16 ولاية أمريكية تلغي قرارات تخفيف الإغلاق

كشفت فضائية الغد العراقية، اليوم، عن إعلان 16 ولاية أمريكية، إعادة الإغلاق مرة أخرى، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من جديد.





وأعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ظهور الوباء.





وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه تم تسجيل 7418 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية.





وأعلن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق النوادي الرياضية، ودور السينما، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مرة أخرى.





ومن ناحية أخرى، كشف المسئولون في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الاثنين، عن أن الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أسبوع واحد، جاء بسبب الشباب، والتجمعات بينهم التي شهدتها الأيام الماضية.