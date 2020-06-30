AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب انتشار كورونا.. 16 ولاية أمريكية تلغي قرارات تخفيف الإغلاق

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشفت فضائية الغد العراقية، اليوم، عن إعلان 16 ولاية أمريكية، إعادة الإغلاق مرة أخرى، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من جديد. 

وأعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ ظهور الوباء. 

وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه تم تسجيل 7418 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. 

وأعلن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق النوادي الرياضية، ودور السينما، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مرة أخرى. 

ومن ناحية أخرى، كشف المسئولون في ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الاثنين، عن أن الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال أسبوع واحد، جاء بسبب الشباب، والتجمعات بينهم التي شهدتها الأيام الماضية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بارتفاع كارثي في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الولايات المتحدة تسجل أقل من 400 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

معهد أمريكي: 180 ألف وفاة بسبب كورونا بحلول أكتوبر بالولايات المتحدة

الشباب المتهم الأول.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا بفلوريدا الأمريكية

انتكاسة جديدة.. ولايات أمريكية تعيد فرض قيود كورونا.. والعالم ينتظر الأسوأ.. وأمل جديد من عقار صيني

بسبب كورونا.. ولاية أريزونا الأمريكية تغلق النوادي الرياضية ودور السينما

ترشيحاتنا

الصحة: زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام مؤشر على التعافي من الفيروس

مدرب وطني..سيناريو جديد في الأهلي بسبب السويسري رينيه فايلر

أنا قلت له يغتصبها بس.. تغريدة رضوى الشربيني تثير الجدل على تويتر.. شاهد

سيدة حامل تتفاجأ بشبح يتسلل نحو سريرها .. فيديو

البداية من الصين أيضا.. فيروس يقترب أن يكون جائحة جديدة تهدد العالم

تطور مفاجئ جديد في موقف فايلر مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد .. هنادى مهنا تفاجئ متابعيها على الإنستجرام

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

قبل ساعات من افتتاحه أمام الزوار .. حكاية ترام قصر البارون