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وزير المالية: قرض النقد الدولي لن يؤثر على الأوضاع البسطاء.. الدعم على البنزين كان جريمة ارتكبت في حق الأجيال.. والوضع الاقتصادي مستقر

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:01 ص
وزير المالية
وزير المالية
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عادل نصار
قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء
الدعم على البنزين كان جريمة ارتكبت في حق الأجيال
الوضع الاقتصادي مستقر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط، أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.

وتابع وزير المالية، أن تقارير صندوق النقد الدولي مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.

وأكد الدكتور، أنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال  وزير المالية، إن الدعم على البنزين كان جريمة ارتكبت في حق الأجيال، مضيفا أن العالم أجمع أقلع عن دعم المحروقات وهناك من فرض ضرائب عليها. 

وأضاف معيط، أن هناك دولا قليلة حافظت على مستوى التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.
 
وأكد الوزير، أن أكبر زيادة تذهب للصحة في الموازنة الجديدة، موضحا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادي بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5%.

وأوضح معيط، أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020.

وطمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية على الوضع الاقتصادي في مصر، قائلا: "الأوضاع المصرية مستقرة".

وأضاف معيط، أن هناك بعض الدول عجزت في مواجهة فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جعل الإيرادات أكثر من المصروفات.

وأكد وزير المالية، أن وجود السلع في الأسواق وتوفيرها بشكل جيد يخفض الأسعار، مشيرا إلى أننا تجاوبنا وتفاعلنا مع احتياجات الصحة والسلع لتجاوز الأزمة. 

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا حرصنا على منع الاستغناء عن العمال في تلك الفترة، لافتا إلى أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، وأن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.
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