في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. علاقة رفيعة هانم بـ علاء ولي الدين

- تزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).





- احترفت الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.





- قدمت 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.



