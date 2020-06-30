في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. علاقة رفيعة هانم بـ علاء ولي الدين

يوافق اليوم الثلاثاء 30 يونيو، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في 7 أغسطس عام 1929، ورحلت بمثل هذا اليوم في سن صغير عام 1973، عن عمر يناهز الـ44 عامًا، ونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات عنها:
- اشتهرتد ليلى حمدي، بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعدما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتورية.
- تلقت ليلى حمدي، دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج.
- تزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).
- احترفت الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.
- قدمت 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.
- تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.