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فن

في ذكرى رحيل ليلى حمدي.. علاقة رفيعة هانم بـ علاء ولي الدين

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 04:28 ص
علاء ولي الدين -
علاء ولي الدين - ليلى حمدي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 30 يونيو، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ليلى حمدي، التي ولدت في 7 أغسطس عام 1929، ورحلت بمثل هذا اليوم في سن صغير عام 1973، عن عمر يناهز الـ44 عامًا، ونرصد فيما يلي، أبرز المعلومات عنها:

- اشتهرتد ليلى حمدي، بلقب (رفيعة هانم)، وذلك بعدما اتخذها الرسام رخا، لتكون موديل لهذه الشخصية الكاريكاتورية.

- تلقت ليلى حمدي، دراستها بمدرسة المعلمات بسوهاج.

- تزوجت من تاجر اسمه (عواد الزياتي)، وكان عمدة القلج بمحافظة القليوبية، ورزقت منه بابنها الوحيد (عماد).

- احترفت الفن بعد طلاقها من زوجها الأول، وكان أول أعمالها فيلم "بين قلبين" عام 1953.

- قدمت 55 عملًا فنيًا في 20 عامًا، من أشهرها: (سكر هانم، لوكاندة المفاجآت، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات)، وغيرها.

- تزوجت عام 1958 من الفنان الراحل سمير ولي الدين (والد الفنان الراحل علاء ولي الدين)، لكنها لم تُرزق منه بأبناء.
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