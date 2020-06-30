وزير المالية: أنفقنا 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات.. فيديو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تسير بسرعة كبيرة في مجال النمو والتنمية، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 650 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء وشبكات.





وأضاف معيط ، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولي"، مساء الاثنين، أن تقارير صندوق النقد الدولي؛ مهمة بالنسبة للمؤسسات الائتمانية، لافتا إلى أن صندوق النقد لن يملي شروط على مصر ونحرص على الوضع الاجتماعي.





وفي السياق نفسه أشار الوزير، إلى أننا أنفقنا 61 مليارا من أصل 100 مليار خصصها الرئيس لمجابهة أزمة فيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الدولة تتعامل مع الأزمة بحكمة عالية.

أنه تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، لافتا إلى أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.





وأضاف الوزير، أنه لا نجاح لأي إصلاح اقتصادي دون مراعاة البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أوضاع البسطاء.