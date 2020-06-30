أغلبها بالنزول إلى ميدان التحرير.. كيف احتفل النجوم بثورة 30 يونيو

تعد ثورة 30 يونيو، من أهم الثورات التي حررت البلاد من الإخوان، وكانت بداية جديدة انطلقت منها مصر الجديدة التي نعيش بها الآن، وفي الذكرى السابعة لها- التي توافق اليوم- حرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بها، ةنستعرض لكم، عبر السطور التالية، مظاهر هذا الاحتفال.





رجاء الجداوي وهالة صدقي





احتفلت الفنانة هالة صدقي بثورة 30 يونيو، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هالة صدقي ، صورة لها مع رجاء الجداوي، وعلقت عليها "زي النهارده، كان اهم يوم في حياتنا ٣٠-٦ كنّا بنصور، وقررنا أننا نوقف التصوير وننزل التحرير، ربنا يقومك بالسلامة يا رجاء يا أعز وأجمل ست في الدنيا ادعولها تقوم بالسلامه".





من جهة أخرى، قال الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، إنه لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، خاصة أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.





وأكد الطاقم الطبي في مستشفى عزل أبو خليفة، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.





وكشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.









أشرف زكي وزوجته روجينا





كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن كواليس مشاركته وزوجته في ثورة 30 يونيو.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "شاركت في تظاهرات ثورة 30 يونيو، والفنانون لعبوا دورا هاما في ثورة 30 يونيو".

وتابع أشرف زكي "نزلت أنا وزوجتى روجينا ميدان التحرير في ثورة 30 يونيو، وطالبنا بإسقاط الإخوان".

وأكد أشرف زكي "ربنا نصرنا على الإخوان واستعدنا مصر مرة أخرى منهم".

واستطرد أشرف زكي "كان لي صديقة تقطن في ميدان التحرير وتواصلت معي وقالت لي إن الإخوان قبل ثورة 30 يونيو دخلوا شقتها ووضعوا بها متاريس وأسلحة".









مظاهر الإحتفال في 2019





حكيم



