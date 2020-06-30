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رياضة

الليلة.. مانشستر يونايتد في ضيافة برايتون بـ الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:25 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، الثلاثاء، في التاسعة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وحجز مقدركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

في المقابل يطمح برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 15 بـ 33 نقطة.

يذكر أن فريق  ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

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