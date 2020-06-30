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منوعات

نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 11:02 ص
نوع نادر من السرطان
نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله
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هدير علاء
بعد أشهر من علمه بأنه سيُرزق بمولوده الأول، تلقى شاب أسترالي في الآونة الأخيرة خبرًا مؤلمًا أصابه بحالة من الصدمة، حيث تم تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان في الغدد اللعابية، وأبلغه الأطباء بأن حالته تتطلب خضوعه لجراحة لاستئصال لسانه، مما سيحرمه من فرصة التحدث مع مولوده المنتظر.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المريض "شون فينيرتي"، وهو من مدينة "سيدني" الأسترالية، من المقرر أن يستقبل مولوده في شهر أكتوبر المقبل.


وأضاف التقرير أنه سيخضع لجراحة لاستئصال لسانه الشهر المقبل، مما يعني أنه سيكون غير قادر على التحدث أو التواصل لفظيًا، كما سيكون غير قادر على تناول الأطعمة الصلبة، وسوف يضطر إلى التخلي عن عمله كرجل إطفاء ومسعف، وسيكون غير قادر على العمل في أي من المهنتين مرة أخرى.

وبحلول الموعد المقرر لولادة طفله، فإنه من المتوقع أن يكون "فينيرتي" قد خضع للجراحة وللعلاج الإشعاعي أيضًا للحد من احتمالية عودة مرض السرطان إليه مجددًا.

يذكر أنه قد تم إنشاء صفحة لجمع التبرعات لصالحه عبر الإنترنت، ووصل إجمالي التبرعات خلال يومين إلى 120 ألف دولار أسترالي، كما لاقت الصفحة تفاعلًا من قبل الكثيرين، الذين أعربوا عن دعمهم لـ"فينيرتي" وزوجته خلال هذه المحنة.
نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل
نوع نادر من السرطان يهدد مريضًا بفقدان لسانه قبل ولادة طفله الأول.. تفاصيل
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