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أخبار العالم

بعد 24688 إصابة و230 وفاة.. إسرائيل تفرض قيودا جديدة لمحاربة كورونا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 10:50 ص
24688 إصابة 230 وفاة..
24688 إصابة 230 وفاة.. إسرائيل تفرض قيود جديدة ضد كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة، و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وذكرت الوزارة الإسرائيلية في بيانها اليومي، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 24688 إصابة، بينهم 43 مريضا بوضع الخطر. 
 
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل إلى 230 حالة. 

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على التعديلات التي أقرها الكابينت لمحاربة تفشي كورونا، وفرض قيود جديدة على حركة السكان، للحد من تفشي الكورونا.
 
وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن الحكومة صادقت الليلة على قيود جديدة، لتقليص تجمهر السكان في المناسبات الخاصة، والأماكن والقاعات المغلقة.
 
وقالت القناة، إن الحكومة قررت تقليص عدد المشاركين في الأعراس والجنازات ودور العبادة، حتى 50 شخصا فقط، والسماح بمشاركة 250 شخصا فقط، في المتنزهات العامة، والأماكن المفتوحة. 
 
وأضافت القناة العبرية، أن هذه القيود والتعليمات الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ العاشر من شهر يوليو القادم، وسيتم العمل بها حتى نهاية الشهر.
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