مدحت رفعت: تنفيذ محطة تحلية مياه الجلالة الأكبر فى أفريقيا خلال وقت قياسي.. فيديو

قال مدحت رفعت، مدير مشروع محطة تحلية مياه مدينة الجلالة، إن المحطة تعتبر من أكبر محطات التحلية فى أفريقيا بسعة 150 ألف متر مكعب فى اليوم الواحد، وتم تدشينها فى إطار البحث عن وسائل بديلة لمياه الشرب.









وأضاف رفعت، فى لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محطة تحلية مياه مدينة الجلالة تم تنفيذها فى مدة قياسية وبدأ العمل بها فى 2016 وتم التعاقد على إنشائها خلال سنتين.









وأوضح أن المحطة من المشروعات القومية وتم تنفيذها فى وقت قياسي، مشيرا إلى أن المحطة بدأت فى التشغيل التجريبى بعد عام ونصف العام فقط.









وأكد أن المحطة تمد المنتجع السياحى بمدينة الجلالة، وجميع المناطق بالمدينة المليونية بالمياه النظيفة.