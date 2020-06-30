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تعليم

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع استعدادات اختبارات طلاب الفرق النهائية

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:31 م
نائب رئيس جامعة المنصورة
نائب رئيس جامعة المنصورة
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همت الحسينى
تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم استعدادات الإدارة العامة للشئون الطبية لاستقبال أي حالات مرضية خلال فترة امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباساط ريئس الجامعة وفى إطار خطة جامعة المنصورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية.

فيما تم توزيع الأطباء والصيادلة والتمريض على مختلف كليات الجامعة بالإضافة لتوزيع المطهرات والبدل الخاصة بالتطهير لتعقيم قاعات الامتحانات والمدرجات مع تجهيز أماكن خاصة لاستقبال مختلف الحالات وعمل الكشوفات اللازمة لها، كما تم توفير أرقام (01005245709, 01003729555) للتعامل مع أيه حالات مرضية من الطلاب.
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع استعدادات اختبارات طلاب الفرق النهائية
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع استعدادات اختبارات طلاب الفرق النهائية
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