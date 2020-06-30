نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع استعدادات اختبارات طلاب الفرق النهائية

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم استعدادات الإدارة العامة للشئون الطبية لاستقبال أي حالات مرضية خلال فترة امتحانات الفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة.





ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباساط ريئس الجامعة وفى إطار خطة جامعة المنصورة لتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية.



