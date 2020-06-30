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رياضة

سيد عبد الحفيظ: برنامج علاج طبيعي لـ سعد سمير وكريم نيدفيد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر.

وأوضح مدير الكرة أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعي وفقًا لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما.

وأضاف أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما.

يذكر أن سعد سمير يؤدي برنامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.
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