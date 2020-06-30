لتعليم الطلاب تسويق أفكارهم.. جامعة حلوان تشارك في الدورة التأهيلية عن ريادة الأعمال

تشارك إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان في الدورة التدريبية التأهيلية عن الابتكارات وريادة الأعمال أون لاين، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة وذلك استكمالا لبرنامج فاعليات مسابقة رالي ريادة الأعمال بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والبنك الأهلي.





وتهدف مسابقة رالي إلى مساعدة الشباب على تعليم كيفية تسويق أفكارهم ومشاريعهم وابتكاراتهم في المجالات المختلفة{ الروبوت/الغواصات الآلية ROV/ تطبيقات الجوال/قطاع الأعمال الصناعي والإنتاج الزراعي والسياحة وريادة الأعمال}، ومساعدة الشباب على اختيار فكرة مشروعهم وتصميم نموذج عمل المشروع الخاص بالفكرة بما يتناسب مع احتياجات السوق وكيفية عرض الأفكار الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم.





وسيتم تقديم شهادات للمشاركين في التدريب لتشجيع الطلاب علي المشاركة في المسابقة التي تصل مجموع جوائزها إلى ٨٠٠ ألف جنيه مصري لمساعدة الشباب في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم. يذكر أن آخر موعد للاشتراك ٢٠٢٠/٦/٣٠ للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/AAST.Entrepreneurship.Center/photos/a.201236596874954/1214754645523139/?type=3&theater





ويمكن الاشتراك في التدريب بتسجيل البيانات على الموقع من خلال عدة خطوات :

١- الضغط على create a new account .

٢- ملئ الاستمارة وكتابة الرقم القومي.

٣- الضغط على Enroll Now .

٤- ستظهر بعد ذلك علامة start course والضغط عليها.

٥- عند الانتهاء من الفيديو يجب الضغط علي Complete Lesson.