السفير حسين هريدي: جذور ما حدث في المنطقة السنوات الماضية يعود لغزو العراق

قال السفير حسين هريدي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق إن جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت نجحت في حكم مصر، كانت ستقع الكثير من الدول العربية بالمنطقة ، والتي وصفها بأنها ستكون مثل قطع الشطرنج.





وأضاف السفير حسين هريدي، خلال حواره لـ فضائية صدى البلد، في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أن من تابع جيدا، ردود الفعل الدولية حول سياسة جماعة الإخوان المسلمين سيدرك طبيعة التآمر، التي كانت تحيكه الجماعة.





وأوضح "هريدي" أن جذور ما حدث في المنطقة يعود لعام 2003 ، والغزو الأمريكي للعراق، موضحا أن رفض الشعب العراقي للاحتلال الأمريكي، أدت لتغيير طرح أسباب الدخول للعراق، وهي تعميم الديمقراطية في العالم العربي، للقضاء على التطرف.