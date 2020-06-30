مظاهرات حاشدة في باريس.. العاملون بالرعاية الصحية يطالبون بأجور أفضل.. فيديو

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مايو الماضي، بأنه يتعين على الحكومة تنفيذ تدابير "واسعة النطاق" و"إلى حد ما جذرية" من أجل تحسين نظام الرعاية الصحية.

ويخرج عمال المستشفيات في عشرات المدن الفرنسية إلى الشوارع اليوم، الثلاثاء، للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد، واصفين 300 مليار يورو التي وعد بها وزير الصحة "بعيدة عن المألوف".

وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة بين الحكومة الفرنسية وممثلين عن قطاع المستشفيات بهدف وضع خطة لنظام صحي مستقبلي في فرنسا، لم تكن النقابات سعيدة بالنتائج.









وقال جان مارك ديفاوشيل، الأمين العام للنقابة العاملين بالرعاية الصحية في فرنسا، إلى BFMTV اليوم الثلاثاء، حيث تخطط النقابات للتجمع في سلسلة من المدن الفرنسية للمرة الثانية خلال أسبوعين: "نحن بعيدون عن الطريق".







