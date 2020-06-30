مجلس الدولة يلزم مدينة بلبيس بدفع 2000 جنيه للإسعاف

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مجلس ومدينة بلبيس بأداء مبلغ مقداره 2393 جنيهًا و91 قرشًا إلى هيئة الأسعاف المصرية نظير التلفيات التي سببتها إحدى السيارات التابعة لمركز ومدينة بلبيس بأحدي سيارات الاسعاف التابعة لها.



وقالت الجمعية، إنه بتاريخ 15 مايو 2017 تسببت سيارة مملوكة للوحدة المحلية لمجلس مدينة بلبيس في إحداث تلفيات سيارة إسعاف مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية، عبارة عن خلع صدادة الباب الخلفي الأيسر بالجانب الايسر وكذلك حكة مع إطباق بسيط بالجانب الايسر للسيارة بعد الصدادة، وتحرر محضر.



وصدر أمر النيابة العامة بتغريم سائق سيارة النقل محدثة التلفيات مائة جنيه، كما أن السيارة المتسببة في الحادث في حراسة مجلس مدينة بلبيس باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها وقت وقوع الحادث على النحو الذي أمرت به النيابة العامة في القضية رقم 428 لسنة 2017، فمن ثم يضحي مجلس ومدينة بلبيس ملزمًا بتعويض هيئة الإسعاف نظرًا لتبعية السائق والسيارة له.



واستندت الجمعية في فتواها، إلى المادة 174 من القانون المدني والتي تضمنت أن "يكون المتبوع مسئولًا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعًا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها".

