السعودية تسجل 4387 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "العربية"، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 190823 حالة.





وأشارت الوزارة إلى تسجيل 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1649 حالة وفاة.





وأوضحت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 3648 حالات تعاف، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 130766 حالة.





وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 58408، والحالات الحرجة 2278 حالة.