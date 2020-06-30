عدوى الحب والموت.. رواية تتناول قصة عشق طالبة طب وشاب من نابلس

أصدرت دار فضاءات للنشر والتوزيع بعمان، حديثا رواية "عدوى الحب والموت" للدكتور حسين العموش، وبدعم من وزارة الثقافة.





وتتحدث الرواية التي جاءت في 231 صفحة من القطع الصغير، عن قصة حب جمعت بين طالبة كلية طب في سنتها الخامسة بالجامعة الاردنية، وشاب من مدينة نابلس، لتداهمهما تداعيات جائحة كورونا في ظل سياقات لا تخلو من البعد النضالي المقاوم للاحتلال الاسرائيلي.





الرواية مزجت لغتها بين الفصحى البسيطة والعامية، وتنقلت بين الامكنة والجغرافيا الأردنية والفلسطينية، كما رصدت تداعيات الجائحة على المجتمعين الأردني والفلسطيني، وكذلك دولة الاحتلال الاسرائيلي.



