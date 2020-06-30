لو ملكش في الشوبينج.. 5 نصائح ذهبية عند شراء قميص جديد

يميل الكثير من الرجال الى ارتداء القميص الأنيق عن التي شيرت، ولاسيما من يعملون في الشركات والمكاتب التي تستلزم ملابس كلاسيكية.





ولكن هناك بعض الشباب يجهل طريقة الشراء ولا يعلم كيفية شراء قميص حتى يظهر بطريقة مناسبة عليه.





وقدم خبراء الأزياء وفقا لموقع "tmes of india"، نصائح عند شرائح القميص وهي:





قرأ ايضًا:





- أولًا قم بتحريك الذراعين عند ارتداء القميص لمعرفة الطول المناسب له.

- ثانيًا يجب أن يكون هناك مساحة بين الجسم والقميص حتى لا تشعر ببعض الضيق عند ارتداؤه.

- ثالثًا يجب أن يكون طول القميص بعد الحزام بمقدر شبر.

- رابًعا يجب أن يكون مقاس الكتف موازي لنهاية كتفك.

- خامسًا يفضل غلق زر الياقة عند القياس.





